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Что творит украинец в 53! Олимпийский чемпион еще 2000 года победил на Кубке мира

26 февраля, 20:31

Елена Павлова Елена Павлова

Николай Мильчев 21 год назад привез в Одессу медаль из Австралии

Олимпийский чемпион по стендовой стрельбе 53-летний Николай Мильчев еще не собирается заканчивать карьеру и в год Игр в Токио показал замечательный результат. Титулованный одессит победил на этапе Кубка мира, который проходит в Каире. Ранее мы сообщали, что олимпийская чемпионка по стрельбе с улыбкой стала на лыжи.

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В финале соревнований в Африке Мильчев выбил 54 мишеней из 60-ти, опередив на один балл датчанина Йеспера Хансена. Отметим, это третья победа опытного украинца на этапах Кубка мира. А первого успеха он добился как раз в Каире в 2009 году.

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Напомним, что Мильчев – чемпион еще сиднейской Олимпиады 2000 года. Он был в шаге от награды на Играх в Рио в 2016-м, но проиграл встречу за "бронзу". Также Мильчев был знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Европейских игр-2019.

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