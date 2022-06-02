Британський спортсмен розбився на "трасі смерті"

29-річний мотогонщик Марк Перслоу потрапив в аварію під час змагань на острові Мен, лікарі не змогли врятувати спортсмена

У 2017 році Марк Перслоу вигравав змагання на острові Мен / Фото: Колаж: Сьогодні

Британський мотогонщик Марк Перслоу помер від травм, отриманих внаслідок аварії під час змагань на острові Мен. Аварія сталась на третьому колі кваліфікації.

Читайте також: Жахлива смерть у мотоперегонах: 14-річного іспанця на трасі вбив поляк

Реклама

29-річний спортсмен втратив керування та вилетів з траси. Після цього Перслоу з тяжкими травмами доправили до лікарні. Там його врятувати не вдалося, чоловік помер.

Перслоу ставав переможцем Гран-прі Мена у 2017 році. Він брав участь у цій гонці лише вдруге у своїй кар'єрі.

Реклама

Траса на острові Мен по праву вважається однією з найскладніших і найнебезпечніших у світі. Загалом із 1907 року на змаганнях там загинуло понад 250 людей.

Раніше ми писали, що російський мотогонщик на смерть розбився на тренуванні. П'ятиразового чемпіона РФ Романа Коха госпіталізували до лікарні, але не врятували.