Брат української гімнастки загинув на війні

Призерка чемпіонату Європи з художньої гімнастики Вікторія Онопрієнко написала в соцмережах про загибель брата

Горе у родині Вікторії Онопрієнко / Фото: Колаж: Сьогодні

Відома українська гімнастка Вікторія Онопрієнко розповіла, що її брат загинув на війні із Росією. Раніше у бою з орками загинув тренер найкращого тенісиста України.

"Загинув герой України. Мій брат, спочивай з миром. Царство тобі небесне", – написала Онопрієнко в соцмережах.

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Вікторії Онопрієнко 18 років. Вона срібна призерка чемпіонату Європи-2018 з художньої гімнастики у командних вправах, призерка Всесвітньої гімназіади (2018), переможниця Кубка Дерюгіної (2020), чемпіонка України (2020). Учасниця Олімпійських ігор у Токіо.

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