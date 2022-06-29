Брат украинской гимнастки погиб на войне

Призерка чемпионата Европы по художественной гимнастике Виктория Оноприенко написала в соцсетях о гибели брата

Горе в семье Виктории Оноприенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Известная украинская гимнастка Виктория Оноприенко рассказала, что ее брат погиб на войне с Россией. Ранее в бою с орками погиб тренер лучшего теннисиста Украины.

"Погиб герой Украины. Мой брат, упокойся с миром. Царство тебе небесное", – написала Оноприенко в соцсетях.

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Виктории Оноприенко 18 лет. Она серебряная призерка чемпионата Европы-2018 по художественной гимнастике в командных упражнениях, призерка Всемирной Гимназиады (2018), победительница Кубка Дерюгиной (2020), чемпионка Украины (2020). Участница Олимпийских игр в Токио.

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