У бою з орками загинув тренер найкращого тенісиста України

П'ятий місяць продовжується військова агресія Росії проти України. Щодня гинуть люди – мирні громадяни від обстрілів та воїни на фронті.

Чергова сумна звістка надійшла з передової. Перший тренер одного з найкращих українських тенісистів Олександра Долгополова загинув у боях під Бахмутом.

На загибель Кирила Васильчишина відреагував екс-перша ракетка України Олександр Долгополов.

"Сьогодні дізнався про смерть Кирила. Він допомагав батькові тренувати нашу групу та мене у дитинстві. Я знаю не дуже багато тенісистів, які безпосередньо в боях зараз.

Не вірю у всілякі дивнощі, але яка вирогідність, що він загинув під Бахмутом і саме у цей час, ми з Стаховським були в тому ж місці? Невже це пошана і прощання від тенісу? Він захищав Україну. Світла пам'ять", – написав Долгополов у Instagram.