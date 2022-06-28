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Що ще має статися? Ядерний удар? Боєць тероборони скаженіє через брак озброєння

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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28 червня, 00:00
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Екс-тенісист Олександр Долгополов вважає Росію країною-терористкою та вимагає необхідний ресурс для знищення окупантів
Олександр Долгополов злий через обстріл Кременчука
Олександр Долгополов злий через обстріл Кременчука

Російські фашисти не припиняють руйнувати Україну. Армія РФ постійно атакує міста та вбиває мирних жителів, завдаючи шкоди інфраструктурі.

Так, сьогодні від обстрілу постраждав Кременчук . До міста прилетіли дві ракети, одна з них потрапила до торгового центру. Вже відомо про 40 поранених та 13 загиблих громадян.

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Терористичний акт з боку Росії та їх кривавого фюрера прокоментував екс-тенісист та боєць тероборони Олександр Долгополов. Спортсмен вважає, що інші країни мають втрутитися у цю війну.

"Гей, світе, що ще має статися, щоб ми отримали ту кількість озброєння, про яку просили, і швидко? Ядерний удар? Це труси – терористи, Росію треба визнати терористичною державою.

Вони не можуть досягти успіху проти нашої армії, тому нападають на цивільних. А для всіх тих клоунів, які кажуть, що це просто Путін... Як завжди, всі російські ресурси сповнені щастя, що вони вбивали мирних українців. Те саме стосується тих, хто мовчки підтримує ".

Також сьогодні був атакований міський стадіон у Кременчуці. Президент України Володимир Зеленський так прокоментував черговий терористичний акт із боку Росії:

"Кількість жертв неможливо навіть уявити. Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише спроба людей жити нормальним життям, що так злить окупантів. Росія продовжує зганяти своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марна".

До речі, вчора фашисти обстріляли дитячий садок та житловий будинок у Києві. Постраждала семирічна дівчинка та її мама, тоді як батько сім'ї загинув. Виявилось, що мати сімейства є громадянкою РФ.

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