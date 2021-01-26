Більше він мені не кумир: Плющенко розчарував українського фігуриста

Минулого тижня ми повідомляли, що українець Ярослав Паніот виграв олов'яну медаль чемпіонату США з фігурного катання.
Ярослав народився в Одесі, двічі ставав чемпіоном України, виступав на Олімпійських іграх в Пхенчхані-2018. А в минулому році Паніот змінив громадянство і тепер на змаганнях представляє Штати.
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В інтерв'ю виданню sport24 Паніот розповів, як розчарувався в своєму кумирові – легендарному Євгену Плющенку.
"Моїм кумиром був Євген Плющенко, а потім я випадково його зустрів. Я тренувався тоді в Новогорську, був на третьому поверсі і з вікна побачив, як Плющенко паркується. Я відразу побіг в надії, щоб з ним сфотографуватися. Я тоді вперше побачив його наживо. Зрозумів, що він йде в лобі і побіг туди. Почекав, поки він закінчив розмовляти з працівником якимось, щоб отримати ключ від номера. перехоплюю його, щоб зустріти в коридорі. Він уже поруч зі мною, ось уже близько. Прошу його: "Можна з вами сфотографуватися, будь ласка?", а він подивився на мене і просто пройшов повз. і з того моменту він більше не мій кумир. Ось така от історія. Весь світ перевертається" , – зізнався Паніот.
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