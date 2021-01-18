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Українцю вручили олов'яну медаль у США. Такого немає ніде в світі

18 січня, 11:02

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Ярослав Паніот зайняв четверте місце на чемпіонаті з фігурного катання

У США завершився національний чемпіонат із фігурного катання. Серед призерів виявився і українець Ярослав Паніот. Він виграв олов'яну медаль.

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Ярослав народився в Одесі, де і почав займатися фігурним катанням. У 2015 і 2018 роках ставав чемпіоном України, виступав на Олімпійських іграх в Пхенчхані.

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А минулого року змінив громадянство і тепер на змаганнях представляє Штати. На чемпіонаті США Ярослав видав свій кращий прокат у кар'єрі. І посів четверте місце.

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За це спортсменам вручають олов'яні нагороди.

Результати

  1. Нейтан Чен – 322,28;
  2. Вінсент Чжоу – 291,38;
  3. Джейсон Браун – 276,92;
  4. Ярослав Паніот – 266,97;
  5. Максим Наумов – 244,20.

"Шкода, звісно, що в нас не дали дихати черговому талановитому спортсмену, але я радію, що в Ярослава нині є можливість по-новому розкриватися за кордоном. Вражена його теперішнім технічним набором – до таких стрибків нашій збірній нині далеко. Якщо Ярославу вдасться ще й хореографію підтягнути, буде взагалі файно", – прокоментувала виступ Паніота в Facebook журналіст Катерина Макаревська.

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фігурне катання Ярослав Паніот
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