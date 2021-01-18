Українцю вручили олов'яну медаль у США. Такого немає ніде в світі

У США завершився національний чемпіонат із фігурного катання. Серед призерів виявився і українець Ярослав Паніот. Він виграв олов'яну медаль.

Реклама

Ярослав народився в Одесі, де і почав займатися фігурним катанням. У 2015 і 2018 роках ставав чемпіоном України, виступав на Олімпійських іграх в Пхенчхані.

Читайте також: Кращий прокат в історії фігурного катання: відео виступу дівчини-вундеркінда

А минулого року змінив громадянство і тепер на змаганнях представляє Штати. На чемпіонаті США Ярослав видав свій кращий прокат у кар'єрі. І посів четверте місце.

Реклама

За це спортсменам вручають олов'яні нагороди.

Результати

Нейтан Чен – 322,28; Вінсент Чжоу – 291,38; Джейсон Браун – 276,92; Ярослав Паніот – 266,97; Максим Наумов – 244,20.

"Шкода, звісно, що в нас не дали дихати черговому талановитому спортсмену, але я радію, що в Ярослава нині є можливість по-новому розкриватися за кордоном. Вражена його теперішнім технічним набором – до таких стрибків нашій збірній нині далеко. Якщо Ярославу вдасться ще й хореографію підтягнути, буде взагалі файно", – прокоментувала виступ Паніота в Facebook журналіст Катерина Макаревська.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама