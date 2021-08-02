Білоруський важкоатлет загинув в автокатастрофі в Німеччині

Білоруський важкоатлет Олексій Мжачик загинув в результаті ДТП в Німеччині. Учаснику Олімпіади-2016 і призеру юніорських турнірів було всього 25 років

Олексій Мжачик загинув в ДТП. Фото: weightlifting.by

Водій авто, в якому їхав Мжачік, не впорався з керуванням і врізався спочатку в огорожу траси, а після – в стовп. Олексій Мжачік загинув на місці, пише auto.onliner.by.

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Водій і двоє інших пасажирів отримали серйозні травми і були госпіталізовані, в лікарню їх доставили на вертольоті.

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Олексій Мжачик – майстер спорту міжнародного класу, виступав у ваговій категорії понад 109 кг. Учасник Олімпійських ігор в Ріо-2016.

Бронзовий призер молодіжного (U-23) чемпіонату Європи (2017), бронзовий призер в ривку (2019). Срібний призер чемпіонату світу серед юніорів 2015 року. Срібний призер чемпіонату Європи серед юнаків (2012).