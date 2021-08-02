2 серпня 19:30 Відео
Інгулець 1
Зоря 5
6 серпня 19:30
Металіст 1925 --
Чорноморець --
7 серпня 17:00
Рух --
Верес --
7 серпня 19:30
Шахтар --
Олександрія --
7 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Маріуполь --
8 серпня 19:30
Зоря --
Динамо --
8 серпня 19:30
Ворскла --
Львів --
9 серпня 19:30
Десна --
Інгулець --
11 серпня 19:30
Динамо --
Минай --
Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Білоруський важкоатлет загинув в автокатастрофі в Німеччині

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
2 серпня, 22:34
Копіювати лінк
Білоруський важкоатлет Олексій Мжачик загинув в результаті ДТП в Німеччині. Учаснику Олімпіади-2016 і призеру юніорських турнірів було всього 25 років
Олексій Мжачик загинув в ДТП. Фото: weightlifting.by
Олексій Мжачик загинув в ДТП. Фото: weightlifting.by

Водій авто, в якому їхав Мжачік, не впорався з керуванням і врізався спочатку в огорожу траси, а після – в стовп. Олексій Мжачік загинув на місці, пише auto.onliner.by.

Читайте також: Спортивний суд за Лукашенко! Тімановській не дозволили повернутися на Олімпіаду

Водій і двоє інших пасажирів отримали серйозні травми і були госпіталізовані, в лікарню їх доставили на вертольоті.

В тренді

Олексій Мжачик – майстер спорту міжнародного класу, виступав у ваговій категорії понад 109 кг. Учасник Олімпійських ігор в Ріо-2016.

Бронзовий призер молодіжного (U-23) чемпіонату Європи (2017), бронзовий призер в ривку (2019). Срібний призер чемпіонату світу серед юніорів 2015 року. Срібний призер чемпіонату Європи серед юнаків (2012).

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
29
17
16
62
2
flag США СШАUS
22
25
17
64
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
6
10
33
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
12
21
17
50
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
11
12
12
35
7
flag Франція ФранціяFR
6
10
7
23
8
flag Німеччина НімеччинаDE
6
6
11
23
9
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
19
10
flag Нідерланди НідерландиNL
5
7
6
18
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти