Белорусский тяжелоатлет погиб в автокатастрофе в Германии

Белорусский тяжелоатлет Алексей Мжачик погиб в результате ДТП в Германии. Участнику Олимпиады-2016 и призеру юниорских турниров было всего 25 лет

Алексей Мжачик погиб ДТП. Фото: weightlifting.by

Водитель авто, в котором ехал Мжачик, не справился с управлением и врезался сначала в ограждение трассы, а после – в столб. Алексей Мжачик погиб на месте, пишет auto.onliner.by.

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Водитель и двое других пассажиров получили серьезные травмы и были госпитализированы, в больницу их доставили на вертолете.

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Алексей Мжачик – мастер спорта международного класса, выступал в весовой категории свыше 109 кг. Участник Олимпийских игр в Рио-2016.

Бронзовый призер молодежного (U-23) чемпионата Европы (2017), бронзовый призер в рывке (2019). Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2015 года. Серебряный призер чемпионата Европы среди юношей (2012).