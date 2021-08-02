2 августа 19:30 Видео
Ингулец 1
Заря 5
6 августа 19:30
Металлист 1925 --
Черноморец --
7 августа 17:00
Рух --
Верес --
7 августа 19:30
Шахтер --
Александрия --
7 августа 19:30
Днепр-1 --
Мариуполь --
8 августа 19:30
Заря --
Динамо --
8 августа 19:30
Ворскла --
Львов --
9 августа 19:30
Десна --
Ингулец --
11 августа 19:30
Динамо --
Минай --
Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
СЕГОДНЯ Новости спорта Другие новости спорта

Белорусский тяжелоатлет погиб в автокатастрофе в Германии

Александр Трикиша Александр Трикиша
2 августа, 22:34
Копировать ссылку
Белорусский тяжелоатлет Алексей Мжачик погиб в результате ДТП в Германии. Участнику Олимпиады-2016 и призеру юниорских турниров было всего 25 лет
Алексей Мжачик погиб ДТП. Фото: weightlifting.by
Алексей Мжачик погиб ДТП. Фото: weightlifting.by

Водитель авто, в котором ехал Мжачик, не справился с управлением и врезался сначала в ограждение трассы, а после – в столб. Алексей Мжачик погиб на месте, пишет auto.onliner.by.

Читайте также: Спортивный суд за Лукашенко! Тимановской не разрешили вернуться на Олимпиаду

Водитель и двое других пассажиров получили серьезные травмы и были госпитализированы, в больницу их доставили на вертолете.

В тренде

Алексей Мжачик – мастер спорта международного класса, выступал в весовой категории свыше 109 кг. Участник Олимпийских игр в Рио-2016.

Бронзовый призер молодежного (U-23) чемпионата Европы (2017), бронзовый призер в рывке (2019). Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2015 года. Серебряный призер чемпионата Европы среди юношей (2012).

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
29
17
16
62
2
flag США СШАUS
22
25
17
64
3
flag Япония ЯпонияJP
17
6
10
33
4
flag Австралия АвстралияAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
12
21
17
50
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
11
12
12
35
7
flag Франция ФранцияFR
6
10
7
23
8
flag Германия ГерманияDE
6
6
11
23
9
flag Республика Корея Республика КореяKR
6
4
9
19
10
flag Нидерланды НидерландыNL
5
7
6
18
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Опрос
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять