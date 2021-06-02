Баюл обрушилася на росіян за допінгові скандали: Риба завжди гниє з голови

На думку фігуристки, у вживанні заборонених препаратів в Росії винне керівництво місцевого спорту. Також вона нагадала, що мельдоній заборонений дітям і підліткам

Олімпійська чемпіонка-1994 Оксана Баюл / Фото: Instagram

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Оксана Баюл продовжує вести войну з Росією в соцмережах. Знаменита спортсменка обрушилася на російський спорт за допінгові скандали. Раніше Баюл розповіла про скандальне ДТП в нетверезому стані.

Баюл згадала, як росіяни обурювалися забороні мельдонію (мілдронату) і наступним відстороненням спортсменів за застосування цього препарату.

"Дискваліфікація деяким російським фігуристам, що попалися на допінгу – це факт! І не треба мені говорити, що всі проти Росії, завидно чи якісь ля-ля-ля. У Ленса Армстронга за допінг забрали все. Так, як і у інших спортсменів. Шарапова! І купа інших... Тому не треба всім розповідати, що це вітамін C", – вибухнула Баюл.

"У мельдонія немає ніяких допінгових властивостей. У кожної збірної є свій препарат, який ВАДА затвердив. Мельдоній допомагає відновлюватися. 1 січня 2016 року було оголошено, що цей препарат буде введений в список заборонених. Назвали останню дату. Чому не дійшла інформація до федерацій? Не знаю", – заявляла нещодавно російська тренерка Етері Тутберідзе.

Українка ж стверджує, що мельдоній взагалі заборонено вживати дітям і підліткам до 18 років, так як немає даних про його ефективність і безпеку вживання його в ранньому віці.

Читайте також: "Сподіваюся, вас звільнять. Дура!" Баюл відповіла росіянці на звинувачення в наркозалежності