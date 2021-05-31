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Історія про мою аварії – брехня! Баюл розповіла про скандальне ДТП в нетверезому стані

Олена Павлова Олена Павлова
31 травня, 10:52
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Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Оксана Баюл згадала історію зі свого минулого і зазначила, що давно зав'язала з алкоголем
Оксана Баюл за кермом
Оксана Баюл за кермом / Фото: Instagram

Олімпійська чемпіонка 1994 року в одиночному катанні Оксана Баюл згадала автомобільну аварію, в яку українська фігуристка потрапила в США у 1997 році. Тоді в ЗМІ повідомлялося, що спортсменка потрапила в ДТП в стані алкогольного сп'яніння і була засуджена на умовний строк.

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"Не той великий, хто ніколи не падав, а той великий, хто падав і вставав! Я ніколи і не перед ким не вибачаюся за те, ким є. Що стосується алкоголю в минулому, то я це кинула. Ніхто не ідеальний. Не судіть, доки самі не опинитеся на моєму місці. Відома історія про мою аварію у 1997-му – це брехня. Я читаю статті тих часів і сміюся. Всі говорять від мого імені, крім мене самої. Я й гадки не мала, які люди мене оточували у той час", – написала Баюл в Instagram

Раніше Баюл відповіла росіянці на звинувачення в наркозалежності.

А дитяче фото Оксани Баюл з мамою зворушило користувачів соцмереж. Олімпійська чемпіонка з фігурного катання привітала з днем народження свю рідну людину, яку забрали занадто рано.

Оксана Баюл і її донька Відео: Instagram
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