Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка 🚨 Руйнування Харкова
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Аж сльози навертаються: українські спортсменки записали душевне відео для ЗСУ

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 березня, 11:08
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
14 відомих спортсменок з різних дисциплін звернулися зі словами подяки та підтримки українській армії
ЗСУ захищає Україну
ЗСУ захищає Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні сьомий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Армія сусідньої держави під виглядом "спецоперації" бомбардує українські міста і не шкодує навіть мирних жителів.

Багато українських представників спорту різко висловилися проти агресії РФ. А одні з найвідоміших спортсменок навіть написали спільне звернення до Збройних Сил України.

Реклама

Читайте також: Мілевський ховається від бомб на паркінгу та у сльозах просить про мир в Україні

"Українці, Співвітчизники! Друзі! На нашу Батьківщину прийшов ворог... Збройні сили України, Національна гвардія, територіальна оборона, національна поліція, волонтери і тисячі простих людей – ВИ ГЕРОЇ!

Реклама

Вже яку добу йдуть запеклі бої в містах, селах та на кордонах України! За кожний метр нашої землі пліч-о-пліч стоїть армія та народ України, сила духу яких є непереборною! Ви вражаєте своєю мужністю, відданістю та звитягою весь світ!

Ми всі й наші діти з гордістю несемо світові, що ми – УКРАЇНЦІ! ГІДНІ НАЩАДКИ СВОЇХ БАТЬКІВ! Ми – спортсмени України – уклінно дякуємо ВАМ, нашим захисникам! Свої спортивні перемоги ми присвячуємо ВАМ! ДНК СВОБОДИ, ЗАКАРБОВАНИЙ У ГЕРБІ УКРАЇНИ, МИ НОСИМО В НАШОМУ СЕРЦІ!

Ви – сила, честь і надія нашої держави! Ваша неймовірна воля і перемоги згуртовують та роблять нас всіх сильнішими! Разом всі українці – з заходу на схід та з півночі на південь – це сила, яка творить нову історію Європи та світу! Перемога за нами!

Слава Україні! Героям слава!"

У створенні відеозвернення взяли участь:

Реклама
  • біатлоністка Олена Білосюк
  • легкоатлетка Наталія Добринська
  • плавчиха Марина Алексєєва
  • борець вільного стилю Алла Черкасова
  • гімнастка Ганна Безсонова
  • шпажистка Яна Шемякіна
  • гандболістка Олена Яценко
  • спортсменка зі стрільби з пістолета Олена Костевич
  • легкоатлетка Марина Бех-Романчук
  • веслувальниця Анастасія Коженкова
  • фехтувальниця Ольга Харлан
  • стрибунка у висоту Ірина Геращенко
  • фристайлістка Ольга Полюк
  • біатлоністка Олена Петрова

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Вривайся в зарубу!
Більше про ставки
Техно
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Зірки
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Авто
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Олімпіади
#Позиція
Країна
золотоЗолото
сереброСрібло
бронзаБронза
ВсегоВсього
1
flag Норвегія НорвегіяNO
16
8
13
37
2
flag Німеччина НімеччинаDE
12
10
5
27
3
flag Китай КитайCN
9
4
2
15
4
flag США СШАUS
8
10
7
25
5
flag Швеція ШвеціяSE
8
5
5
18
6
flag Нідерланди НідерландиNL
8
5
4
17
7
flag Австрія АвстріяAT
7
7
4
18
8
flag Швейцарія ШвейцаріяCH
7
2
5
14
Всі медалі
Наші янголи-охоронці

Той, хто пройшов крізь вогонь. Сапер-матрос підірвав міст разом із собою, щоб зупинити танки РФ.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Сумські партизани. Залізничники Руслан Аристархов і Артем Кисельов без зброї, але за допомогою кмітливості захопили ворожий БТР та двох російських військових із екіпажу. УЗ готує подання до нагородження своїх героїв.
Слава Україні!
Кубок світу. Чоловіки
1
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
636
2
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
501
3
Тар'єй Бьо Тар'єй Бьо
486
4
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
484
5
Йоханнес-Тінґнес Бьо Йоханнес-Тінґнес Бьо
440
Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
651
2
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
589
3
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
563
4
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
487
5
Ганна Еберґ Ганна Еберґ
482
Дівчата покеру
PokerMatch

Лео
Маргетс

Іспанія
Фото красуні
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру

Україна 24

Covid’19

Головні теми

Погода

Telegram
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти