Аж слезы наворачиваются: украинские спортсменки записали душевное видео для ВСУ

14 известных спортсменок из разных дисциплин обратились со словами благодарности и поддержки украинской армии

ВСУ защищает Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня седьмой день полномасштабного вторжения России в Украину. Армия соседнего государства под видом "спецоперации" бомбит украинские города и не жалеет даже мирных жителей.

Множество украинских представителей спорта резко высказались против агрессии РФ. А одни из самых известных спортсменок даже написали совместное обращение к Вооруженным силам Украины.

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"Украинцы, Земляки! Друзья! На нашу Родину пришел враг... Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, территориальная оборона, национальная полиция, волонтеры и тысячи простых людей – ВЫ ГЕРОИ! Уже который день идут горячие бои в городах, селах и на границах Украины!

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За каждый метр нашей земли плечом к плечу стоит армия и народ Украины, сила духа которых является непобедимой! Вы впечатляете своей мужественностью, преданностью и доблестью весь мир! Мы все и наши дети с гордостью несем миру, что мы – УКРАИНЦЫ! ДОСТОЙНЫЕ НАСЛЕДНИКИ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ! Мы, спортсмены Украины, благодарим ВАС, наших защитников! Свои спортивные победы мы посвящаем ВАМ! ДНК СВОБОДЫ, ВЫСЕЧЕННЫЙ В ГЕРБЕ УКРАИНЫ, МЫ НОСИМ В НАШЕМ СЕРДЦЕ! Вы – сила, честь и надежда нашего государства!

Ваша невероятная воля и победы сплачивают и делают нас всех сильнее! Вместе все украинцы – с запада на восток и с севера на юг – это сила, которая творит новую историю Европы и мира! Победа за нами!

Слава Украине! Героям слава!"

В создании видеообращения взяли участие:

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