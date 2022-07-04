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А війна ще не закінчилася? Чемпіонка Європейських ігор назвала друзів України

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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4 липня, 17:48
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Лідер збірної України з легкої атлетика Ганна Рижикова вважає, що деякі європейські країни поступово забувають про війну
Анна Рижикова за допомогою спорту звертає увагу світу до України
Анна Рижикова за допомогою спорту звертає увагу світу до України / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська легкоатлетка Анна Рижикова успішно виступає у цьогорічному сезоні Діамантової ліги. На рахунку нашої спортсменки вже чотири нагороди.

Під час виступів у різних європейських країнах Рижикова помітила, що в окремих державах люди поступово забувають про війну в Україні. Тому так важливо нагадувати світові про події в Україні.

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"У кожній країні підтримують по-різному. У Норвегії ми відчули це дуже сильно, бо нас запросили на пресконференцію перед Діамантовою лігою в Осло, щоб поговорити саме про війну в Україні.

Все для того, аби додати розголосу, бо європейські країни до того звикають і часто буває таке запитання: "А що ще війна не закінчилась у вас в країні?". Тому вони молодці, що надають розголосу".

Анна Рижикова
Анна Рижикова / Фото: WorldAthletics

У Швеції завжди дуже сильна підтримка української діаспори. Організатори змагань дали безкоштовні квитки для українців і дуже багато було наших на трибунах.

Це працівники посольства і люди, які тут довгий час живуть. Дуже приємно було відчувати цю підтримку. Вони прийшли з прапорами. Кричали і підбадьорювали нас", – сказала Рижикова в інтерв'ю Суспільне.Спорт.

Нагадаємо, на самому початку російської агресії Анна Рижикова звернулася до спортсменів із Росії та Білорусі із закликом виявити сміливість та рішучість.

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