А війна ще не закінчилася? Чемпіонка Європейських ігор назвала друзів України

Лідер збірної України з легкої атлетика Ганна Рижикова вважає, що деякі європейські країни поступово забувають про війну

Анна Рижикова за допомогою спорту звертає увагу світу до України / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська легкоатлетка Анна Рижикова успішно виступає у цьогорічному сезоні Діамантової ліги. На рахунку нашої спортсменки вже чотири нагороди.

Під час виступів у різних європейських країнах Рижикова помітила, що в окремих державах люди поступово забувають про війну в Україні. Тому так важливо нагадувати світові про події в Україні.

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"У кожній країні підтримують по-різному. У Норвегії ми відчули це дуже сильно, бо нас запросили на пресконференцію перед Діамантовою лігою в Осло, щоб поговорити саме про війну в Україні. Все для того, аби додати розголосу, бо європейські країни до того звикають і часто буває таке запитання: "А що ще війна не закінчилась у вас в країні?". Тому вони молодці, що надають розголосу".

Анна Рижикова / Фото: WorldAthletics

У Швеції завжди дуже сильна підтримка української діаспори. Організатори змагань дали безкоштовні квитки для українців і дуже багато було наших на трибунах. Це працівники посольства і люди, які тут довгий час живуть. Дуже приємно було відчувати цю підтримку. Вони прийшли з прапорами. Кричали і підбадьорювали нас", – сказала Рижикова в інтерв'ю Суспільне.Спорт.

Нагадаємо, на самому початку російської агресії Анна Рижикова звернулася до спортсменів із Росії та Білорусі із закликом виявити сміливість та рішучість.