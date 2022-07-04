А война еще не закончилась? Чемпионка Европейских игр назвала друзей Украины

Лидер сборной Украины по легкой атлетика Анна Рыжикова считает, что некоторые европейские страны постепенно забывают о войне

Анна Рыжикова с помощью спорта обращает внимание мира к Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова успешно выступает в нынешнем сезоне Бриллиантовой лиги. На счету нашей спортсменки уже четыре награды.

Во время выступлений в различных европейских странах Рыжикова отметила, что в отдельных государствах люди постепенно забывают о войне в Украине. Поэтому так важно напоминать миру о событиях в Украине.

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"В каждой стране поддерживают по-разному. В Норвегии мы это почувствовали очень сильно, потому что нас пригласили на пресс-конференцию перед Бриллиантовой лигой в Осло, чтобы поговорить именно о войне в Украине. Все для того, чтобы добавить огласку, потому что европейские страны к этому привыкают и часто бывает вопрос: "А что еще война не закончилась у вас в стране?". Поэтому они молодцы, придающие огласку.

Анна Рыжикова / Фото: WorldAthletics

В Швеции всегда очень сильна поддержка украинской диаспоры. Организаторы соревнований дали бесплатные билеты для украинцев и очень много было на трибунах. Это работники посольства и люди, которые здесь долго живут. Очень приятно чувствовать эту поддержку. Они пришли с флагами. Кричали и ободряли нас", – сказала Рыжикова в интервью Суспільне.Спорт.

Напомним, в самом начале российской агрессии Анна Рыжикова обратилась к спортсменам из России и Беларуси с призывом проявить смелость и решительность.