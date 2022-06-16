Две медали за неделю. Украинка завоевала серебро на этапе Бриллиантовой лиги

В четверг, 16 июня, в норвежском Осло состоялся шестой этап Бриллиантовой лиги. В соревнованиях по бегу на 400 метров с барьерами выступили украинки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук.
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Чемпионка Европейских игр Анна Рыжикова показала второй результат, преодолев дистанцию за 54,81 с. Победу в этой дисциплине праздновала бронзовая призерка Олимпиады-2020 Фемке Бол. Третье место на пьедестале заняла Джесси Найт из Великобритании.
Украинка Виктория Ткачук с результатом 55,18 была шестой.
Бриллиантовая лига. Осло, Норвегия.
Бег, 400м с барьерами. Женщины.
- 1. Фемке Болл (Нидерланды) – 52,61 с
- 2. Анна Рыжикова (Украина) – 54,81
- 3. Джесси Найт (Великобритания) – 54,84
....
- 6. Виктория Ткачук (Украина) – 55,18
Напомним, что на предыдущем этапе Бриллиантовой лиги в Риме (9 июня) Анна Рыжикова с личным рекордом сезона завоевала бронзовую медаль. Еще одну бронзовую награду Рыжикова завоевала на втором этапе в Бирмингеме (21 мая).
Виктория Ткачук также участвовала в трех этапах Бриллиантовой лиги, у нее в активе серебро в Бирмингеме.
Календарь Бриллиантовой лиги-2022
- 18 июня. Париж, Франция.
- 30 июня. Стокгольм, Швеция.
- 6 августа. Kamila Skolimowska Memorial.
- 10 августа. Монако, Монте-Карло.
- 26 августа. Лозанна, Швейцария.
- 2 сентября. Брюссель, Бельгия.
- 7 – 8 сентября. Цюрих, Швейцария.