Две медали за неделю. Украинка завоевала серебро на этапе Бриллиантовой лиги

Украинские бегуньи Анна Рыжикова и Виктория Ткачук приняли участие в шестом этапе Бриллиантовой лиги в норвежском Осло

Анна Рыжикова / Фото: WorldAthletics

В четверг, 16 июня, в норвежском Осло состоялся шестой этап Бриллиантовой лиги. В соревнованиях по бегу на 400 метров с барьерами выступили украинки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук.

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Чемпионка Европейских игр Анна Рыжикова показала второй результат, преодолев дистанцию за 54,81 с. Победу в этой дисциплине праздновала бронзовая призерка Олимпиады-2020 Фемке Бол. Третье место на пьедестале заняла Джесси Найт из Великобритании.

Украинка Виктория Ткачук с результатом 55,18 была шестой.

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Бриллиантовая лига. Осло, Норвегия.

Бег, 400м с барьерами. Женщины.

1. Фемке Болл (Нидерланды) – 52,61 с

2. Анна Рыжикова (Украина) – 54,81

3. Джесси Найт (Великобритания) – 54,84

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6. Виктория Ткачук (Украина) – 55,18

Анна Рыжикова на Олимпиаде / Фото: Reuters

Напомним, что на предыдущем этапе Бриллиантовой лиги в Риме (9 июня) Анна Рыжикова с личным рекордом сезона завоевала бронзовую медаль. Еще одну бронзовую награду Рыжикова завоевала на втором этапе в Бирмингеме (21 мая).

Марина Бех-Романчук и Анна Рыжикова завоевали золото и бронзу на этапе Бриллиантовой лиги / Фото: Коллаж: Сегодня

Виктория Ткачук также участвовала в трех этапах Бриллиантовой лиги, у нее в активе серебро в Бирмингеме.

Календарь Бриллиантовой лиги-2022