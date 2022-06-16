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Две медали за неделю. Украинка завоевала серебро на этапе Бриллиантовой лиги

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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16 июня, 22:46
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Украинские бегуньи Анна Рыжикова и Виктория Ткачук приняли участие в шестом этапе Бриллиантовой лиги в норвежском Осло
Анна Рыжикова
Анна Рыжикова / Фото: WorldAthletics

В четверг, 16 июня, в норвежском Осло состоялся шестой этап Бриллиантовой лиги. В соревнованиях по бегу на 400 метров с барьерами выступили украинки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук.

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Чемпионка Европейских игр Анна Рыжикова показала второй результат, преодолев дистанцию за 54,81 с. Победу в этой дисциплине праздновала бронзовая призерка Олимпиады-2020 Фемке Бол. Третье место на пьедестале заняла Джесси Найт из Великобритании.

Украинка Виктория Ткачук с результатом 55,18 была шестой.

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Бриллиантовая лига. Осло, Норвегия.

Бег, 400м с барьерами. Женщины.

  • 1. Фемке Болл (Нидерланды) – 52,61 с
  • 2. Анна Рыжикова (Украина) – 54,81
  • 3. Джесси Найт (Великобритания) – 54,84

....

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  • 6. Виктория Ткачук (Украина) – 55,18

Анна Рыжикова на Олимпиаде
Анна Рыжикова на Олимпиаде / Фото: Reuters

Напомним, что на предыдущем этапе Бриллиантовой лиги в Риме (9 июня) Анна Рыжикова с личным рекордом сезона завоевала бронзовую медаль. Еще одну бронзовую награду Рыжикова завоевала на втором этапе в Бирмингеме (21 мая).

Марина Бех-Романчук и Анна Рыжикова завоевали золото и бронзу на этапе Бриллиантовой лиги
Марина Бех-Романчук и Анна Рыжикова завоевали золото и бронзу на этапе Бриллиантовой лиги / Фото: Коллаж: Сегодня

Виктория Ткачук также участвовала в трех этапах Бриллиантовой лиги, у нее в активе серебро в Бирмингеме.

Календарь Бриллиантовой лиги-2022

  • 18 июня. Париж, Франция.
  • 30 июня. Стокгольм, Швеция.
  • 6 августа. Kamila Skolimowska Memorial.
  • 10 августа. Монако, Монте-Карло.
  • 26 августа. Лозанна, Швейцария.
  • 2 сентября. Брюссель, Бельгия.
  • 7 – 8 сентября. Цюрих, Швейцария.

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