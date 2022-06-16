Дві медалі за тиждень. Українка здобула срібло на етапі Діамантової ліги

Українські бігунки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук взяли участь у шостому етапі Діамантової ліги в норвезькому Осло

Анна Рижикова / Фото: WorldAthletics

У четвер, 16 червня, у норвезькому Осло відбувся шостий етап Діамантової ліги. У змаганнях з бігу на 400 метрів з бар'єрами виступили українки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук.

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Чемпіонка Європейських ігор Анна Рижикова показала другий результат, подолавши дистанцію за 54,81 с. Перемогу у цій дисципліні святкувала бронзова призерка Олімпіади-2020 Фемке Бол. Третє місце на п'єдесталі зайняла Джессі Найт із Великобританії.

Українка Вікторія Ткачук із результатом 55,18 була шостою.

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Діамантова ліга. Осло, Норвегія.

Біг, 400м із бар'єрами. Жінки.

1. Фемке Болл (Нідерланди) – 52,61 с

2. Анна Рижикова (Україна) – 54,81

3. Джессі Найт (Великобританія) – 54,84

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6. Вікторія Ткачук (Україна) – 55,18

Анна Рижикова на Олімпіаді / Фото: Reuters

Нагадаємо, що на попередньому етапі Діамантової ліги у Римі (9 червня) Анна Рижикова з особистим рекордом сезону виборола бронзову медаль. Ще одну бронзову нагороду Рижикова здобула на другому етапі в Бірмінгемі (21 травня).

Марина Бех-Романчук та Анна Рижикова завоювали золото та бронзу на етапі Діамантової ліги / Фото: Колаж: Сьогодні

Вікторія Ткачук також брала участь у трьох етапах Діамантової ліги, у неї в активі срібло у Бірмінгемі.

Календар Діамантової ліги-2022