21-річна українська рекордсменка загинула в ДТП

Молода спортсменка встановила рекорд України в номінації "Найтриваліший безперервний біг на біговому тренажері" і готувалася до нових звершень в легкій атлетиці

Катерина Долган загинула в ДТП 19 червня / Фото: Facebook

21-річна українська легкоатлетка Катерина Долган загинула в ДТП на трасі Київ – Прилуки 19 червня. Подробиці трагедії поки невідомі.

Катерина була рекордсменкою Національного реєстру рекордів України в номінації "Найбільш безперервний біг на біговому тренажері", кандидаткою в майстри спорту з легкої атлетики, призеркою численних змагань і чемпіонатів України.

"Ще два дні тому вона брала участь у своєму черговому забігу в Сумах. І попереду було ще все життя, маса планів, перемог і мрій... Коли ми готували її рекорд, ми назвали Катю – Та, що біжить за сонцем... Легкого бігу тобі в Вічність, дівчинко..." – написала в Facebook керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

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