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12-річний спортсмен у комі – він вдарився головою об бетонну вишку

12 квітня, 10:25

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Нещасний випадок стався на змаганнях зі стрибків у воду

12-річний спортсмен з Казані впав у кому після невдалої спроби стрибка у воду під час змагань у Москві.

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Змагання проходили 10 квітня в басейні спорткомплексу ЦСКА. Під час однієї зі спроб спортсмен по імені Артемій трохи оступився під час стрибка і вдарився головою об бетонну вишку, з якої і стрибав. Спортсмен отримав важкі травми і на "швидкій" його було доставлено до дитячої лікарні. Зараз він перебуває у комі на ШВЛ. Про це повідомляє телеграм-канал Мутко проти.

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Артемій вважається одним з головних обдарувань казанської спортшколи. До своїх 12 років він уже не раз вигравав всеросійські змагання.

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Стрибки у воду

Джерело: sport24.ru

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