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12-летний спортсмен в коме – он ударился головой о бетонную вышку

12 апреля, 10:25

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Несчастный случай произошел на соревнованиях по прыжкам в воду

12-летний спортсмен из Казани впал в кому после неудачной попытки прыжка в воду во время соревнований в Москве.

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Соревнования проходили 10 апреля в бассейне спорткомплекса ЦСКА. Во время одной из попыток спортсмен по имени Артемий немного оступился при прыжке и ударился головой о бетонную вышку, с которой и прыгал. Спортсмен получил тяжелые травмы и на скорой был доставлен в детскую больницу. Сейчас он находится в коме на ИВЛ. Об этом сообщает телеграм-канал Мутко против.

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Артемий считается одним из главных дарований казанской спортшколы. К своим 12 годам он уже не раз выигрывал всероссийские соревнования.

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Прыжки в воду

Источник: sport24.ru

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