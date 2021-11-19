19 листопада 7’
Чорноморець 0
Динамо 0
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Анатомія "Вагнергейту" Чорноморець - Динамо: онлайн Чорноморець - Динамо: онлайн 💸 Тисяча Зеленського 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

100 тисяч доларів за один виступ! Скільки заробляє стронґмен світу?

Юлія Сениско Юлія Сениско редактор сайту segodnya.ua
19 листопада, 19:17
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Олексій Новіков – найсильніша людина планети зізнався, що за один виступ може отримати пристойну суму грошей
Олексій Новіков - найсильніша людина світу
Олексій Новіков - найсильніша людина світу

Спортсмен не став приховувати реальну суму гонорару за свої старання і озвучив їх в ефірі YouTube-каналу Олексія Торохтія.

Реклама

Читайте також:

"Скажу так: можна заробляти в рік більше ста тисяч доларів. Усе залежить від того, наскiльки часто ти можеш бути на змаганнях, і того, чи виграєш ти змагання. Тому що за одну перемогу, можна отримати уже 100 тисяч доларів, а можна отримати 5 тисяч", – поділився Олексій

"Або ти перемагаєш на топових змаганнях, або береш кількістю"

Реклама

Справжній український богатир, розповів через, що йому довелось пройти для того, щоб дійти на Олімп слави:

"У мене були такі періоди в житті, що я виступав, щоб заробити. Мій максимум – 30 змагань. Моя ціль тоді була – заробити на Арнольд"

"Це було дуже важко для організму. Було 3 змагання за виxідні. Отримував вiд 300 до 500 доларів за виступ. Тоді, мені ці гроші потрібні були"

Реклама

Олексій також додав, що фінансове благополуччя обійшлось ціною в здоров'я, а конкурент хотів силою усунути його:

"В травні щось пішло не так. Я вважаю, що мені спеціально зламали спину. Зробили ротацію хребта, скрутку звичайну – дуже сильно, і по суті розслабили маленькі м'язи стабілізатори. На наступний день я пішов на тягу, і отримав грижу. Грижу, яка мішала мені чотири місяці. "

"Коли ти знаходишся в моменті, і тебе болить два місяці – без змін тобі здається, що уже все. Боліти буде усе життя..."

"І тоді я задумався про те, що виступати більше не буду. Або буду але дуже погано"

Але, на щастя, спортсмен знайшов рішення, як поєднати спорт із травмою:

"У Дубаї я зустрів лікаря Пітера, і добре, що його, до іншого я б не пішов. Після цього я добре розiбрався із своїм організмом i знаю що, можна робити, а від чого слід утриматись",- розповів в ефірі YouTube-каналу Олексія Торохтія.

Нагадаємо, що Олексій Новіков став володарем титулу World Strongest Man 2021, і водночас, другим наймолодшим стронгменом палнети.

Читайте також:

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Бій місяця
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
11 груд.
23:59
Річард Коммі
Річард Коммі

П1

1.14

Х

26.0

П2

5.50
Прогноз на бій
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
14
9:22
10
14
Інгулець
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 19 листопада
0:0 (7’)
Дивись на:
Субота, 20 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти