100 тысяч долларов за одно выступление! Сколько зарабатывает стронгмен мира?

Алексей Новиков – самый сильный человек планеты, признался, что за одно выступление может получить приличную сумму денег

Алексий Новиков - стронгмен планеты

Спортсмен не стал скрывать реальную сумму гонорара за свои старания и озвучил их в эфире YouTube-канала Алексея Торохтия .

Реклама

"Скажу так: можно зарабатывать в год более ста тысяч долларов. Все зависит от того, насколько часто ты можешь быть на соревнованиях, и того, выигрываешь ли ты соревнование. Потому что за одну победу можно получить уже 100 тысяч долларов, а можно получить 5 тысяч", – поделился Алексей.

"Или ты побеждаешь на топовых соревнованиях, или берешь количеством"

Реклама

Настоящий украинский богатырь, рассказал через, что ему пришлось пройти для того, чтобы добраться на Олимп славы:

"У меня были такие периоды в жизни, что я выступал, чтобы заработать. Мой максимум – 30 соревнований. Моя цель тогда была – заработать на Арнольда"

"Это было очень тяжело для организма. Было 3 соревнования за выходные. Получал от 300 до 500 долларов за выступление. Тогда мне эти деньги нужны были"

Реклама

Алексей также добавил, что финансовое благополучие обошлось ему ценой в собственное здоровье, а конкурент хотел силой устранить его:

"В мае что-то пошло не так. Я считаю, что мне специально сломали спину. Сделали ротацию позвоночника, скрутку обычную – очень сильно, и по сути расслабили маленькие мышцы-стабилизаторы. На следующий день я пошел на тягу, и получил грыжу. Грыжу, которая мешала мне четыре месяца."

"Когда ты находишься в моменте, и у тебя болит два месяца – без изменений, тебе кажется, что уже все. Болеть будет всю жизнь..."

"И тогда я задумался о том, что выступать больше не буду. Или буду, но очень плохо"

Но, к счастью, спортсмен нашел решение, как объединить спорт с травмой:

"В Дубае я встретил врача Питера, и хорошо, что его, к другим я бы не пошел. После этого я хорошо разобрался со своим организмом и знаю что, можно делать, а от чего следует воздержаться", – рассказал в эфире YouTube-канала Алексея Торохтия .

Напомним, что Алексей Новиков стал обладателем титула World Strongest Man 2021, и в то же время, вторым в истории самым молодым стронгменом плaнеты.