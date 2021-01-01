Кто такой Новиков – герой новогоднего обращения Зеленского?

В новогоднем обращении президент Украины Владимир Зеленский коснулся и спорта.

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"Этот год не раз поднимал вверх украинский флаг. Мы становились первыми в плавании, боксе, спортивной и художественной гимнастике, легкой атлетике, борьбе, на велотреке и даже в шашках. А когда будете спорить, кто сильнее – Бэтмен, Росомаха или Дэдпул... на самом деле самый сильный украинец, наш богатырь Алексей Новиков, который стал в этом году самым сильным человеком на планете Земля. А мы не имеем другого варианта, чем стать самой сильной страной".

За какие заслуги Алексей Новиков попал в речь президента знают далеко не все. Сейчас разберемся.

Кто такой Алексей Новиков?

Стронгмен. Он выступает в соревнованиях силачей, которые выполняют разные упражнения с использованием оригинальных снарядов, таких как колеса грузовых авто, бревна, камни и т.д.

Такие занятия могут быть направлены на самое большое количество повторений, на поднятие самого большого веса, либо преодоление дистанции на скорость с внушительным грузом на плечах.

Почему Новиков крутой?

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В ноябре 24-летний Алексей стал самым сильным человеком планеты. Наш силач выиграл World Strongest Man в США. Украинец стал самым молодым атлетом в мире, который завоевывал этот титул. Более того, он поставил мировой рекорд в тяге – 537,5 кг. За что попадет в Книгу рекордов Гиннесса.

Что такое самый сильный?

Главные соревнования для силачей World Strongest Man проходят с 1977 года. В квалификации 25 участников разбиты на пять групп. По два победителя каждой попадают в финал. Там нужно выполнять разные силовые упражнения: таскать на шее ярмо весом 125 кг, перетаскивать наковальню (454 кг), поднимать от земли до колен штангу с максимальным весом, метать на дальность бочонки весом 25 кг, удерживать геркулесовы столпы (160 кг), таскать по лестнице 180-килограммовые тяжести и загрузить платформу камнями Атласа весом под 200 кг.

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За каждое упражнение спортсмен получает баллы. Кто наберет в сумме больше всего баллов – тот чемпион.

Кто из украинцев еще побеждал?

Алексей Новиков – не первый чемпион из Украины. В 2004 году победителем World Strongest Man стал Василий Вирастюк. За год до этого он занял третье место.

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