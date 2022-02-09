Усі медалісти Олімпіади 9 лютого

Презентуємо усіх медалістів шостого дня Олімпіади-2022. Український двоборець Дмитро Мазурчук круто виступив на Олімпійських іграх, але все ж таки був дуже далекий від п'єдесталу.
УСІ МЕДАЛІСТИ 9 ЛЮТОГО
Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр
- 1. Бірк Рууд (Норвегія)
- 2. Колбі Стівенсон (США)
- 3. Хенрік Харлаут (Швеція)
Гірські лижі. Жінки. Слалом
Далі по темі
- 1. Петра Влхова (Словаччина)
- 2. Катаріна Лінсбергер (Австрія)
- 3. Венді Холденер (Швейцарія)
Сноуборд. Жінки. Крос
- 1. Ліндсі Джекобелліс (США)
- 2. Хло Трепеш (Франція)
- 3. Мерьєта Одайн (Канада)
Лижне двоборство. Чоловіки. Лижний трамплін + гонка на 10 км
- 1. Вінценц Гайгер (Німеччина)
- 2. Йорген Гробак (Норвегія)
- 3. Лукас Грайдерер (Австрія)
Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м
- 1. Хван Де Хон (Південна Корея)
- 2. Стівен Дюбуа (Канада)
- 3. Семен Єлістратов (Росія)
Санний спорт. Чоловіки. Сани-двійки
- 1. Тобіас Вендль – Тобіас Арльт (Німеччина)
- 2. Тоні Еггерт – Саша Бенекен (Німеччина)
- 3. Томас Штой – Лорнец Коллер (Австрія)
Нагадаємо, Олімпіада у Пекіні триватиме до 20 лютого. Усього буде розіграно 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).
Україну на Олімпіаді-2022 представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.
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