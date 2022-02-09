Росії залишать золото Олімпіади, незважаючи на допінг

Юристи в РФ переконані, що їхню збірну неможливо позбавити золотих медалей Пекіна в командному турнірі фігуристів – і це незважаючи на новий допінг-скандал

Росіяни можуть вийти сухими із води / Фото: Getty Images

Російський спортивний юрист Артем Пацев заявив, що за позитивний допінг-тест, зданий до Ігор-2022 неможливо відібрати у РОК перемогу у командному турнірі фігуристів на Олімпіаді у Пекіні.

"Автоматичне анулювання результату команди передбачається лише в тому разі, якщо позитивна проба була взята в період цього змагання. Якщо йдеться про пробу до Олімпіади, як у нашому випадку, то автоматичне анулювання вже не підпадає під цей випадок", – наводить слова юриста Чемпіонат.

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Нагадаємо, збірна РОК виграла командний турнір фігуристів 7 лютого, залишивши позаду США та Японію.

Але в середу, 9 лютого, стало відомо, що РОК можуть позбавити цього золота через допінг-тест російського спортсмена, зданий перед Олімпіадою.

Ім'я допінг-грішника офіційно поки що не називається. Але в США підозрюють, що йдеться про чемпіона Європи-2022 Марка Кондратюка, який виступає у чоловічому одиночному катанні.

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Марк Кондратюк / Фото: Reuters

Зазначимо, що за попередні махінації з допінгом росіяни виступають на Олімпіаді-2022 у Пекіні без прапора, гімну та взагалі без назви своєї країни – під абревіатурою РОК (Російський олімпійський комітет).