Усі медалісти 14 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні

У понеділок визначилися олімпійські чемпіони у довільному танці у фігурному катанні, монобобі серед жінок, жіночій лижній акробатиці та стрибках із трампліну серед чоловіків.
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Фігурне катання
Танці на льоду. Довільний танець
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- 1. Габріелла Пападакіс / Гійом Сізерон (Франція)
- 2. Вікторія Синіцина / Микита Кацалапов (РОК)
- 3. Медісон Габбелл / Закарі Доног'ю (США)
Бобслей
Монобоб, жінки
- 1. Кейлі Гамфріс (США)
- 2. Елана Мейєрс (США)
- 3. Крістін де Брюїн (Канада)
Фрістайл
Акробатика, жінки
- 1. Сюй Ментао (Китай)
- 2. Ганна Гуськова (Білорусь)
- 3. Меган Нік (США)
Стрибки з трампліну
Командний турнір, чоловіки
- 1. Австрія
- 2. Словенія
- 3. Німеччина
Україна знову провела день безрезультативно. На даний момент у нашій колекції немає медалей. Які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.