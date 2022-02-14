Все медалисты 14 февраля на Олимпийских играх в Пекине

В понедельник определились олимпийские чемпионы в произвольном танце в фигурном катании, монобобе среди женщин, женской лыжной акробатике и прыжках с трамплина среди мужчин.
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Фигурное катание
Танцы на льду. Произвольный танец
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Бобслей
Монобоб, женщины
- 1. Кейли Гамфрис (США)
- 2. Элана Мейерс (США)
- 3. Кристин де Брюин (Канада)
Фристайл
Акробатика, женщины
- 1. Сюй Мэнтао (Китай)
- 2. Анна Гуськова (Беларусь)
- 3. Меган Ник (США)
Прыжки с трамплина
Командный турнир, мужчины
- 1. Австрия
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