Українець приховував свій коронавірус на Олімпіаді

Саночник Андрій Мандзій посів 27-й рядок в індивідуальних виступах і лише після фінішу зізнався – все було б краще, якби не COVID-19

Андрій Мандзій / Фото: Reuters

Змагання в одиночних санях у чоловіків на Олімпіаді-2022 у Пекіні завершилися перемогою німця Йоганнеса Людвига. Українці Антон Дукач та Андрій Мандзій стали 22-м та 27-м.

І лише після завершення заїздів Мандзій вперше розповів ЗМІ про те, що весь цей час тримав від журналістів у секреті – його вибив із колії позитивний тест на коронавірус, зданий уже у Пекіні. Як виявилося, саме через нього Андрій пропустив чотири тренувальні заїзди, внаслідок чого не зміг набрати форму до офіційного старту.

Реклама

Більше того, під час першого заїзду Мандзій вилетів із санок, і йому довелося діставатися фінішу на спині.

Саночник Андрій Мандзій / Фото: Getty Images

Реклама

"Що сталося? Бракує заїздів, не вистачає тренувань. Справа в тому, що з першого дня перебування в Китаї у мене був позитивний результат (теста на коронавірус), і я пропустив чотири тренування, – зізнався лише зараз у коментарі Суспільне Спорт Мандзій. – У мене було всього одне тренування перед Олімпійськими іграми. Я три тренувальні дні пропустив. Це саме зараз я мав би вийти на пік".

"Усі в однакових умовах? Власне, цього разу не в однакових", – додав український саночник.

Саночник Андрій Мандзій / Фото: Reuters

Нагадаємо, у Пекіні позитивний тест на коронавірус здав також фігурист Іван Шмуратко, який з цієї причини пропустив командні змагання. Але він уже встиг перемогти COVID-19 та виступить в індивідуальному турнірі.

Реклама

Тим часом поза стартами через позитивні тести перебувають у Пекіні наші біатлоністки – до Олени Білосюк (колишньої Підгрушної) 6 лютого додалася Дарія Блашко.