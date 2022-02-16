Українці отримали відпочинок: розклад медальних стартів 17 лютого на Олімпіаді у Пекіні

Четвер, 17 лютого стане днем відпочинку для українських спортсменів на Олімпіаді-2022. Проте боротьбу за медалі ніхто не скасовував

Медалі завоювали - настав час і відпочити / Фото: REUTERS

У четвер розіграють медалі у шести видах спорту. На жаль, українці цього дня за медалі не боротимуться і взагалі не вийдуть на старт.

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Розклад медальних стартів 17 лютого на Олімпіаді-2022

Хокей на льоду

07:10. Жінки, Канада – США

Гірськолижний спорт

09:00. Жінки, комбінація, слалом

Фрістайл

10:15. Жінки, скі-крос

Ковзанярський спорт

11:30. Жінки, 1000 м

Фігурне катання

13.00. Жінки, одиночне катання, довільна програма

Лижне двоборство

14.00. Чоловіки, командна першість, трамплін та естафета

Нагадаємо, Україна нарешті здобула першу медаль у Пекіні. Олександр Абраменко завоював срібну нагороду у змаганнях з фрістайлу.

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