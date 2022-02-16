Украинцы получили отдых: расписание медальных стартов 17 февраля на Олимпиаде в Пекине

Четверг, 17 февраля, станет днем отдыха для украинских спортсменов на Олимпиаде-2022. Тем не менее, борьбу за медали никто не отменял

Медаль завоевали - пора и отдохнуть / Фото: REUTERS

В четверг разыграют медали в шести видах спорта. К сожалению, украинцы в этот день за медали не будут бороться и вообще не выйдут на старт.

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Расписание медальных стартов 17 февраля на Олимпиаде-2022

Хоккей на льду

07:10. Женщины, Канада – США

Горнолыжный спорт

09:00. Женщины, комбинация, слалом

Фристайл

10:15. Женщины, ски-кросс

Конькобежный спорт

11:30. Женщины, 1000 м

Фигурное катание

13:00. Женщины, одиночное катание, произвольная программа

Лыжное двоеборье

14:00. Мужчины, командное первенство, трамплин и эстафета

Напомним, Украина наконец-то завоевала первую медаль в Пекине. Александр Абраменко завоевал серебряную награду в соревнованиях по фристайлу.

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