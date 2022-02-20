Тренер Фінляндії зганьбив Росію після матчу

Лежачого не б'ють. Але тренер збірної Фінляндії з хокею Мікко Маннер зробив виняток із цього правила, вирішивши добити своїм висловом росіян після фінального матчу на Олімпіаді-2022 у Пекіні.
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Нагадаємо, останнього дня зимової Олімпіади фіни обіграли команду РОК 2:1, уперше ставши олімпійськими чемпіонами з хокею.
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За словами Маннера, його команда навіть не спітніла.
"Фінальний виступ видався для нас найлегшим з усіх на Олімпіаді. Картина гри була такою, що сьогодні ми володіли ініціативою, а майстерність росіян так і не виявилася", – наводить видання Yle слова Маннера, які прозвучали для збірної РОК як вирок.
Раніше ми розповідали, що Фінляндія присвятила перемогу над Росією українцям.