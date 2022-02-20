Лузери! Росія встановила антирекорд Олімпіад у хокеї

У неділю, 20 лютого, збірна Фінляндії увійшла до історії, вперше вигравши хокейне золото Олімпіади.
Хокеїсти команди РОК, яких фіни поклали на лопатки 2:1, навпаки, стали авторами антирекорду.
За весь фінальний матч із Фінляндією збірна агресора завдала 17 кидків у площину воріт суперника. Це найгірший показник серед усіх фіналістів Олімпіад – повідомляє Чемпіонат.
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До уваги бралися фінали з 1992 року, коли команди почали грати за кубковою системою. Раніше турнір проводився за коловою системою.
Цікаво, що попередній антирекорд також належав хокеїстам РОК: 1998 року у програному фіналі з Чехією (0:1) вони завдали 20 кидків.
Раніше ми писали, що фіни голими танцюють у роздягальні після перемоги над РОК.
Також ми розповідали, що Фінляндія присвятила перемогу над Росією українцям.