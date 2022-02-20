Лузеры! Россия установила антирекорд Олимпиад в хоккее

В воскресенье, 20 февраля, сборная Финляндии вошла в историю, впервые выиграв хоккейное золото Олимпиады.
Хоккеисты же команды РОК, которых финны положили на лопатки 2:1, наоборот, стали авторами антирекорда.
За весь финальный матч с Финляндией сборная агрессора нанесла 17 бросков в створ ворот соперника. Это худший показатель среди всех финалистов Олимпиад – сообщает Чемпионат.
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При подсчете учитывались финалы с 1992 года, когда команды начали играть по кубковой системе. Раньше турнир проводился по круговой системе.
Интересно, что предыдущий антирекорд также принадлежал хоккеистам РОК: в 1998 году в проигранном финале с Чехией (0:1) они нанесли 20 бросков.
Ранее мы писали, что финны голыми танцуют в раздевалке после победы над РОК.
Также мы рассказывали, что Финляндия посвятила победу над Россией украинцам.