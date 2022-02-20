Тренер Финляндии опозорил Россию после матча

Микко Маннер насыпал соль на рану россиянам после того, как сборная Финляндии обыграла РОК в финале хоккейного турнира Олимпиады

Тренер финнов: "Это была самая легкая игра в Пекине" / Фото: Коллаж: Сегодня

Лежачего не бьют. Но тренер сборной Финляндии по хоккею Микко Маннер сделал исключение из этого правила, решив добить своим высказыванием россиян после финального матча на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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Напомним, в последний день зимней Олимпиады финны обыграли команду РОК 2:1, впервые став олимпийскими чемпионами по хоккею.

По словам Маннера, его команда при этом даже не вспотела.

"Финальное выступление показалось для нас самым легким из всех на Олимпиаде. Картина игры была такова, что сегодня мы владели инициативой, а мастерство россиян так и не проявилось", – приводит издание Yle слова Маннера, прозвучавшие для сборной РОК как приговор.

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Финляндия стала олимпийским чемпионом по хоккею / Фото: REUTERS

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