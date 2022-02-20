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Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Тренер Финляндии опозорил Россию после матча

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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МаленькийСреднийБольшой
20 февраля, 20:07
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Микко Маннер насыпал соль на рану россиянам после того, как сборная Финляндии обыграла РОК в финале хоккейного турнира Олимпиады
Тренер финнов: "Это была самая легкая игра в Пекине"
Тренер финнов: "Это была самая легкая игра в Пекине" / Фото: Коллаж: Сегодня

Лежачего не бьют. Но тренер сборной Финляндии по хоккею Микко Маннер сделал исключение из этого правила, решив добить своим высказыванием россиян после финального матча на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Читайте также: Лузеры! Россия установила антирекорд Олимпиад в хоккее

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Напомним, в последний день зимней Олимпиады финны обыграли команду РОК 2:1, впервые став олимпийскими чемпионами по хоккею.

По словам Маннера, его команда при этом даже не вспотела.

"Финальное выступление показалось для нас самым легким из всех на Олимпиаде. Картина игры была такова, что сегодня мы владели инициативой, а мастерство россиян так и не проявилось", – приводит издание Yle слова Маннера, прозвучавшие для сборной РОК как приговор.

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Финляндия стала олимпийским чемпионом по хоккею
Финляндия стала олимпийским чемпионом по хоккею / Фото: REUTERS

Финны поставили Россию на колени
Финны поставили Россию на колени / Фото: Reuters

Ранее мы рассказывали, что Финляндия посвятила победу над Россией украинцам.

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