Розклад українців на Олімпіаді у Пекіні 14 лютого

У понеділок, 14 лютого, на зимових Іграх-2022 розіграють чергові медалі – Україна має шанс застрибнути на п'єдестал у фристайлі

Надія України - Ольга Полюк / Фото: Getty Images

Надія на першу медаль Олімпіади в України 14 лютого є у фрістайлі, у лижній акробатиці у жінок, де нашу країну представлять Ольга Полюк та Анастасія Новосад.

Щоправда, щоб Новосад допустили до змагань, їй потрібно здати негативний тест на коронавірус – попередні дні у Пекіні Анастасія провела на карантині через позитивний тест.

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Розклад українських спортсменів 14 лютого на Олімпіаді у Пекіні

03:15. Фігурне катання. Танці на льоду, довільний танець. Олександра Назарова та Максим Нікітін

Танці на льоду, довільний танець. Олександра Назарова та Максим Нікітін 03:30. Бобслей. Жінки. Монобоб, третій та четвертий заїзди. Лідія Гунько

Жінки. Монобоб, третій та четвертий заїзди. Лідія Гунько 09:00. Фристайл. Лижна акробатика, кваліфікація. Жінки. Ольга Полюк, Анастасія Новосад (під питанням)

Лижна акробатика, кваліфікація. Жінки. Ольга Полюк, Анастасія Новосад (під питанням) 13.00. Фристайл. Лижна акробатика, фінал. Жінки. Ольга Полюк, Анастасія Новосад – у разі подолання кваліфікації

Ольга Полюк у Пекіні

Анастасія Новосад / Фото: Getty Images

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Ігри-2022 триватимуть ще тиждень, до 20 лютого. Після 13 лютого у медальному заліку Олімпіади лідирує Норвегія.