Расписание украинцев на Олимпиаде в Пекине 14 февраля

В понедельник, 14 февраля, на зимних Играх-2022 разыграют очередные медали – Украина имеет шанс запрыгнуть на пьедестал во фристайле

Надежда Украины - Ольга Полюк / Фото: Getty Images

Надежда на первую медаль Олимпиады у Украины 14 февраля имеется во фристайле, в лыжной акробатике у женщин, где нашу страну представят Ольга Полюк и Анастасия Новосад.

Правда, чтобы Новосад допустили к соревнованиям, ей нужно сдать отрицательный тест на коронавирус – предыдущие дни в Пекине Анастасия провела на карантине из-за положительного теста.

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Расписание украинских спортсменов 14 февраля на Олимпиаде в Пекине

03:15. Фигурное катание. Танцы на льду, произвольный танец. Александра Назарова и Максим Никитин

Танцы на льду, произвольный танец. Александра Назарова и Максим Никитин 03:30. Бобслей. Женщины. Монобоб, третий и четвертый заезды. Лидия Гунько

Женщины. Монобоб, третий и четвертый заезды. Лидия Гунько 09:00. Фристайл. Лыжная акробатика, квалификация. Женщины. Ольга Полюк, Анастасия Новосад (под вопросом)

Лыжная акробатика, квалификация. Женщины. Ольга Полюк, Анастасия Новосад (под вопросом) 13:00. Фристайл. Лыжная акробатика, финал. Женщины. Ольга Полюк, Анастасия Новосад – в случае преодоления квалификации

Ольга Полюк в Пекине

Анастасия Новосад / Фото: Getty Images

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Игры-2022 продлятся еще неделю, до 20 февраля. После 13 февраля в медальном зачете Олимпиады лидирует Норвегия.