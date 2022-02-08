Провал після української крові на трасі Олімпіади

Українські лижниці Валентина Камінська, Марина Анцибор та Вікторія Олех не змогли подолати кваліфікацію у спринті вільним стилем

Вікторія Олех / Фото: Getty Images, Суспільне

Марина Анцибор із результатом 3:33.80 фінішувала 54-ю. Вікторія Олех (3:42.78) та Валентина Камінська (3:44.10) посіли відповідно 69-те та 70-те місця серед 91 спортсменки.

Позаяк боротьбу за медалі Олімпіади-2022 у Пекіні продовжили 30 найкращих лижниць.

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Вікторія Олех. Фото – Getty Images

Нагадаємо, раніше наша лижниця Вікторія Олех, незважаючи на 60-те місце у скіатлоні, стала героїнею другого дня Олімпіади. Моторошні кадри зі спортсменкою нікого не залишили байдужим – вже на першому колі у неї пішла кров носом.

Скривавлена Вікторія Олех / Фото: скріншот

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Тренер радив Вікторії припинити гонку, але вона мужньо фінішувала.