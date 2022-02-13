Свято на нашій вулиці! Біатлоністи України вперше досягли цього за 12 років

Нехай українці не потрапили до призерів недільної гонки переслідування, вони зробили вагому заявку на медаль Олімпіади 18 лютого

Підручный і Прима / Фото: Reuters

Так, у сьогоднішньому пасьюті Дмитро Підручний став лише 13-м, а Артем Прима – 18-м. Але цього вистачило обом, щоб за підсумками трьох особистих гонок Ігор-2022 у Пекіні кваліфікуватися до 30 учасників масстарту.

Він відбудеться за два дні до фінішу Олімпіади, 18 лютого.

Реклама

Це вже передумова для того, щоб все-таки поїхати додому не з порожніми руками, а з нагородою.

Дмитро Підручний / Фото: Reuters

Артем Прима / Фото: Getty Images

Реклама

Зазначимо, що потрапляння Підручного та Прими до масстарту – найкращий результат України з 2010 року. На Іграх 2014 та 2018 ми у цій дисципліні чоловічого біатлону представлені не були.

А у Ванкувері-2010 Сергій Седнєв та Андрій Дериземля стали у масстарті 21-м та 26-м відповідно.

Раніше ми писали про вчинок дня на Олімпіаді. Наша біатлоністка Анастасія Меркушина після фінішу зігрівала Аліну Стремоус із Молдови, у якої так замерзли руки, що вона не могла зняти лижі.