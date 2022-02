Прорив України у біатлонній гонці: результат чоловічого пасьюту

У неділю, 13 лютого, у Пекіні в рамках Олімпіади-2022 відбулася чоловіча гонка з біатлону на 12,5 км.

Тренерський штаб збірної України виставив на дистанцію трьох біатлоністів – Дмитра Підручного, Артема Приму і Антона Дудченка.

Наша увага насамперед була прикута до виступу українських спортсменів. Вчорашня спринтерська гонка забрала багато сил у лідера збірної України Дмитра Підручного, який помітно поступався у швидкості основним конкурентам.

Попри провальну стрілльбу двоє українців зуміли потрапити до ТОП-20. Найкращий результат показав Дмитро Підручний, який фінішував на 13-му місці. У Артема Прими – 18-е місце.

Порадував своїм виступом Антон Дудченко. 25-річний українець обійшов на заключному етапі дистанції титулованих Легрейда та Логінова. Антон зумів відіграти 37 позицій і фінішував на 23-му місці.

Олімпійським чемпіоном у чоловічому пасьюті став француз Кантен Фійон-Майє. Він зумів на нуль відстрілятися і показав час 39:07,5.

It's #GOLD for the master of the pursuit! @quentinfillon delivers an incredible 20/20 розв'язання до win his second gold medal in Beijing – Allez! #Olympics | #Biathlon | @Olympics pic.twitter.com/7vV6zr08wW