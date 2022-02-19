Останній день Олімпіади: розклад 20 лютого

Зимові Ігри-2022 у Пекіні, що стартували 4 лютого, завершуються. У неділю розіграють останні медалі, і цього ж дня відбудеться церемонія закриття Олімпіади

20 лютого на Іграх - фінал у хокеї і закриття / Фото: Колаж: Сьогодні

У неділю, 20 лютого, на зимовій Олімпіаді-2022 визначать п'ять чемпіонів – у гірських лижах, керлінгу, бобслеї, хокеї та лижних гонках. В останніх дуетом Марина Анцибор та Вікторія Олех буде представлена Україна.

Олімпійські ігри-2022 у Пекіні. 20 лютого

Гірські лижі

3:00. Паралельний слалом. Командний мікст, 1/8 фіналу

4:28. Малий фінал

4:37. Великий фінал

Керлінг

3:05. Жінки, фінал

Бобслей

3:30. Четвірки, чоловіки, 3-й заїзд

5:20. 4-й заїзд

Лижні гонки

5:00. 30 км, вільний стиль. Жінки. Марина Анцибор, Вікторія Олех

Хокей

6:10. Чоловіки, фінал. Фінляндія – РОК

Закриття Олімпіади

14:00. Церемонія закриття

Медальний залік Олімпіади після 19 лютого

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Нагадаємо, що єдину медаль Україні на цій Олімпіаді приніс Олександр Абраменко, котрий виборов срібло у фристайлі.