Последний день Олимпиады: расписание 20 февраля

В воскресенье, 20 февраля, на зимней Олимпиаде-2022 определят пять чемпионов – в горных лыжах, керлинге, бобслее, хоккее и лыжных гонках. В последних дуэтом Марина Анцибор и Виктория Олех будет представлена Украина.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. 20 февраля
Горные лыжи
- 3:00. Параллельный слалом. Командный микст, 1/8 финала
- 4:28. Малый финал
- 4:37. Большой финал
Керлинг
- 3:05. Женщины, финал
Бобслей
- 3:30. Четверки, мужчины, 3-й заезд
- 5:20. 4-й заезд
Лыжные гонки
- 5:00. 30 км, свободный стиль. Женщины. Марина Анцибор и Виктория Олех.
Хоккей
- 6:10. Мужчины, финал. Финляндия – РОК
Закрытие Олимпиады
- 14:00. Церемония закрытия
Медальный зачет Олимпиады после 19 февраля
Напомним, что единственную медаль Украине на этой Олимпиаде принес Александр Абраменко, взявший серебро во фристайле.
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