Последний день Олимпиады: расписание 20 февраля

Зимние Игры-2022 в Пекине, стартовавшие 4 февраля, подходят к завершению. В воскресенье разыграют последние медали и в этот же день состоится церемония закрытия Олимпиады

20 февраля на Играх - финал в хоккее и закрытие / Фото: Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 20 февраля, на зимней Олимпиаде-2022 определят пять чемпионов – в горных лыжах, керлинге, бобслее, хоккее и лыжных гонках. В последних дуэтом Марина Анцибор и Виктория Олех будет представлена Украина.

Олимпийские игры-2022 в Пекине. 20 февраля

Горные лыжи

3:00. Параллельный слалом. Командный микст, 1/8 финала

4:28. Малый финал

4:37. Большой финал

Керлинг

3:05. Женщины, финал

Бобслей

3:30. Четверки, мужчины, 3-й заезд

5:20. 4-й заезд

Лыжные гонки

5:00. 30 км, свободный стиль. Женщины. Марина Анцибор и Виктория Олех.

Хоккей

6:10. Мужчины, финал. Финляндия – РОК

Закрытие Олимпиады

14:00. Церемония закрытия

Медальный зачет Олимпиады после 19 февраля

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Напомним, что единственную медаль Украине на этой Олимпиаде принес Александр Абраменко, взявший серебро во фристайле.