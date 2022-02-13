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Під покровом ночі: допінг Валієвої позбавив суддів сну

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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13 лютого, 21:23
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Засідання виїзної комісії Спортивного арбітражного суду Лозанни у Пекіні у справі російської допінг-грішниці Каміли Валієвої затягується
Суд залишився без сну без Валієву
Суд залишився без сну без Валієву / Фото: Колаж: Сьогодні

У Пекіні триває засідання Спортивного арбітражного суду щодо допуску або недопуску 15-річної фігуристки з команди РОК Каміли Валієвої, що погоріла на допінгу, до одиночних змагань на зимових Іграх-2022.

Станом на 21:00 неділі, 13 лютого, за київським часом (3:00 ночі за Пекіном) рішення ще не ухвалено.

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Усі сторони, які беруть участь у засіданні, утримуються від коментарів. При цьому генеральний директор суду Матьє Ріб заявив, що слухання можуть затягнутися на всю ніч.

Сама Валієва надає свідчення в онлайн-форматі.

Оголошення вердикту має відбутися 14 лютого – 15-го у фігуристок відбудеться коротка програма.

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НА ЧОМУ ПОГОРІЛА ВАЛІЄВА

Препарат триметазидин, який ще називають ТМЗ, був доданий до списку заборонених Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) 2014 року. Він допомагає спортсменам працювати з більш високою частотою серцевих скорочень протягом тривалого періоду часу.

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Валієва уже в 15 років зіпсувала собі кар'єру
Валієва уже в 15 років зіпсувала собі кар'єру / Фото: Reuters

ЩО ЗАГРОЖУЄ ВАЛІЄВІЙ

Валієвій – 15 років. Вона належить до категорії "Захищених осіб" (тих, кому немає 16 років), тому щодо неї все може обмежитися покаранням від попередження до дискваліфікації на два, а не чотири, роки.

При цьому питання покарання допінг-грішниці Валієвої, як і доля золота командного турніру фігуристів, здобутого за допомогою Каміли збірною РОК у Пекіні, вирішиться, найвірогідніше, уже через кілька місяців. Такий прогноз напередодні дав спортивний юрист із України Маркіян Ключковський.

Каміла Валієва погоріла на допінг
Каміла Валієва погоріла на допінг / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

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