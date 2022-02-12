Ні слова про Росію: НОК України виступив із заявою на Олімпіаді

У заяві, зробленій сьогодні НОК України на фоні загрози повномасштабного вторгнення військ Росії до нашої країни, державу-агресора, втім, не згадали й словом.
Мабуть, вважаючи, що всі і так все розуміють. А також не бажаючи наразитися на санкції від Міжнародного олімпійського комітету.
"Олімпійська збірна України, яка захищає честь країни на ХХIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні, висловлює разом із рідною країною одностайний заклик до миру. Перебуваючи за тисячі кілометрів від Батьківщини, подумки ми з нашими рідними та близькими".
"Ми віримо у краще і мирне майбутнє".
"Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 року надають реальну можливість використати силу спорту для подальшого розвитку миру", – заявив сьогодні український НОК у себе у Facebook.
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Нагадаємо, напередодні після свого передостаннього заїзду на Іграх-2022 у Пекіні наш скелетоніст Гераскевич показав плакат із гаслом "Ні війні в Україні".
У Росії одразу ж завили з вимогою покарати українця, мовляв, він порушив регламент МОК. Але Міжнародний Олімпійський комітет став на бік Влада.
Загроза російської агресії
- Росія вже стягнула понад 100-тисячну армію до кордону з Україною.
- 12 січня була оприлюднено інтерактивну карту, на якій вказані всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною, виявлені західними ЗМІ у листопаді 2021 року.
- Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.