Ни слова о России: НОК Украины выступил с заявлением на Олимпиаде

В заявлении, сделанном сегодня НОК Украины на фоне угрозы полномасштабного вторжения войск России в нашу страну, государство-агрессор, впрочем, не упомянули и словом.
Видимо, полагая, что все и так все понимают. А также не желая нарваться на санкции от Международного олимпийского комитета.
"Олимпийская сборная Украины, защищающая честь страны на ХХIV зимних Олимпийских играх в Пекине, выражает вместе с родной страной единодушный призыв к миру. Находясь в тысячах километрах от Родины, мысленно мы с нашими родными и близкими".
"Мы верим в лучшее и мирное будущее".
"Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года предоставляют реальную возможность использовать силу спорта для дальнейшего развития мира", – заявил сегодня украинский НОК у себя в Facebook.
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Напомним, накануне после своего предпоследнего заезда на Играх-2022 в Пекине наш скелетонист Гераскевич показал плакат с лозунгом "Нет войне в Украине", взбудоражив весь мир.
В России сразу же подняли вой с требованием наказать украинца, мол, он нарушил регламент МОК. Но Международный Олимпийский комитет встал на сторону Влада.
Угроза российской агрессии
- Россия уже стянула более чем 100-тысячную армию к границе с Украиной.
- 12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, выявленных западными СМИ в ноябре 2021 года.
- Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.