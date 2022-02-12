Ни слова о России: НОК Украины выступил с заявлением на Олимпиаде

Вслед за скелетонистом Владиславом Гераскевичем, показавшем в Пекине плакат с лозунгом "Нет войне в Украине", против войны выступила вся олимпийская сборная нашей страны

Сборная Украины выступила с призывом к миру / Фото: Reuters

В заявлении, сделанном сегодня НОК Украины на фоне угрозы полномасштабного вторжения войск России в нашу страну, государство-агрессор, впрочем, не упомянули и словом.

Видимо, полагая, что все и так все понимают. А также не желая нарваться на санкции от Международного олимпийского комитета.

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"Олимпийская сборная Украины, защищающая честь страны на ХХIV зимних Олимпийских играх в Пекине, выражает вместе с родной страной единодушный призыв к миру. Находясь в тысячах километрах от Родины, мысленно мы с нашими родными и близкими".

"Мы верим в лучшее и мирное будущее".

"Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года предоставляют реальную возможность использовать силу спорта для дальнейшего развития мира", – заявил сегодня украинский НОК у себя в Facebook.

Напомним, накануне после своего предпоследнего заезда на Играх-2022 в Пекине наш скелетонист Гераскевич показал плакат с лозунгом "Нет войне в Украине", взбудоражив весь мир.

В России сразу же подняли вой с требованием наказать украинца, мол, он нарушил регламент МОК. Но Международный Олимпийский комитет встал на сторону Влада.

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Владислав Гераскевич продемонстрировал патриотический плакат в Пекине / Фото: скриншот

Угроза российской агрессии