Потужно відірвалися: у Росії показали свій медальний залік, де вони на другому місці

У Пекіні підходить до завершення Олімпійські ігри 2022 року. Збірна Норвегії достроково виграла медальний залік, але Росія вирішила не відставати

Росіяни придумали альтернативний рейтинг Олімпіади-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Спортсмени з Росії, які виступали під абревіатурою РОК, не змогли виступити так, як цього очікували на батьківщині, тому підсумкове місце команди вирішили підкоригувати за допомогою невеликої махінації.

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Завжди головним критерієм при складанні рейтингу медалістів було золотих медалей. Але за цим критерієм російська команда знаходиться лише на 9-му місці.

Непорядок, подумали на провідних російських спортивних сайтах, і видали свій альтернативний рейтинг, де на чільне місце ставиться загальна кількість медалей. Так, Росія з дев'ятого рядка скаканула відразу на друге – ось успіх!

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Добре, хоч не порахували 25 срібних медалей хокейної збірної, а то б точно вийшли у лідери...

А ще ця ситуація нагадала відомий мем із бронзовим призером. У Мережі часто роблять Росію героєм цього мема, а на Олімпіаді-2020 бразильський плавець Бруно Фратус повторив мем у житті.