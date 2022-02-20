Мощно оторвались: в России показали свой медальный зачет, где они на втором месте

В Пекине подходит к завершению Олимпийские игры 2022 года. Сборная Норвегии досрочно выиграла медальный зачет, но Россия решила не отставать

Россияне придумали альтернативный рейтинг Олимпиады-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Спортсмены из России, выступавшие под аббревиатурой РОК, не смогли выступить так, как этого ожидали на родине, поэтому итоговое место команды решили подкорректировать с помощью небольшой махинации.

Читайте также: Итоговый медальный зачет Олимпийских игр в Пекине

Реклама

Всегда главным критерием при составлении рейтинга медалистов являлось количество золотых медалей. Но по этому критерию российская команда находится лишь на 9-м месте.

Непорядок, подумали на ведущих российских спортивных сайтах, и выдали свой альтернативный рейтинг, где во главу угла ставится общее количество медалей. Так, Россия с девятой строчки скаканула сразу на второе – вот же успех!

Реклама

Хорошо, хоть не посчитали 25 серебряных медалей хоккейной сборной, а то бы точно вышли в лидеры…

А еще эта ситуация напомнила известный мем с бронзовым призером. В Сети частенько делают Россию героем этого мема, а на Олимпиаде-2020 бразильский пловец Бруно Фратус повторил мем в жизни.