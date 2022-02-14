Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 14 лютого

США в понеділок вибороли відразу чотири нагороди, закріпившись на третьому рядку. А перше місце продовжує утримувати Норвегія, хоч трохи розгубила свою перевагу над Німеччиною.
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Україна знову провела день безрезультативно. Які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.
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Медальний залік Олімпіади в Пекіні після 14 лютого
|М
|КРАЇНА
|ВСЬОГО
|1
Норвегія
|9
|5
|7
|21
|2
Німеччина
|8
|5
|2
|15
|3
США
|7
|6
|3
|16
|4
Нідерланди
|6
|4
|2
|12
|5
Австрія
|5
|6
|4
|15
|6
Швеція
|5
|3
|3
|11
|7
Китай
|5
|3
|2
|10
|8
РОК
|4
|6
|8
|18
|9
Франція
|3
|6
|2
|11
|10
Швейцарія
|3
|0
|5
|8
|11
Італія
|2
|5
|4
|11
|12
Японія
|2
|4
|5
|11
|13
Словенія
|2
|3
|2
|7
|14
Канада
|1
|4
|10
|15
|15
Південна Корея
|1
|3
|1
|5
|16
Австралія
|1
|2
|1
|4
|17
Фінляндія
|1
|1
|2
|4
|18
Угорщина
|1
|0
|2
|3
|19
Чехія
|1
|0
|1
|2
|20
Нова Зеландія
|1
|0
|0
|1
|20
Словаччина
|1
|0
|0
|1
|22
Білорусь
|0
|2
|0
|2
|23
Іспанія
|0
|1
|0
|1
|24
Бельгія
|0
|0
|1
|1
|24
Латвія
|0
|0
|1
|1
|24
Польща
|0
|0
|1
|1