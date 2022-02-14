Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 14 лютого

Сьогодні на Олімпійських іграх у Пекіні розіграли чотири комплекти нагород. Найурожайнішим 14 лютого видалося для США, але на лідерство Норвегії це не вплинуло

Медальний залік Олімпіади-2022 на 14 лютого / Фото: REUTERS

США в понеділок вибороли відразу чотири нагороди, закріпившись на третьому рядку. А перше місце продовжує утримувати Норвегія, хоч трохи розгубила свою перевагу над Німеччиною.

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Україна знову провела день безрезультативно. Які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.

Медальний залік Олімпіади в Пекіні після 14 лютого