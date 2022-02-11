Німеччина утримує лідерство у загальному медальному заліку Олімпіади-2022. Сьогодні німці поповнили свою скарбничку ще двома медалями. Не відстає від них Норвегія, а на третій рядок вийшли Нідерланди – у них сьогодні також дві нагороди.
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Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 11 лютого
|М
|КРАЇНА
|ВСЬОГО
|1
Німеччина
|7
|4
|0
|11
|2
Норвегія
|6
|3
|5
|14
|3
Нідерланди
|5
|4
|1
|10
|4
Швеція
|5
|2
|2
|9
|5
Австрія
|4
|6
|4
|14
|6
США
|4
|5
|1
|10
|7
Китай
|3
|3
|1
|7
|8
РОК
|2
|4
|6
|12
|9
Італія
|2
|4
|4
|10
|10
Японія
|2
|2
|4
|8
|11
Словенія
|2
|1
|2
|5
|12
Швейцарія
|2
|0
|5
|7
|13
Франція
|1
|5
|0
|6
|14
Канада
|1
|4
|7
|12
|15
Фінляндія
|1
|1
|2
|4
|16
Австралія
|1
|1
|1
|3
|16
Південна Корея
|1
|1
|1
|3
|18
Чехія
|1
|0
|1
|2
|19
Нова Зеландія
|1
|0
|0
|1
|19
Словаччина
|1
|0
|0
|1
|21
Білорусь
|0
|1
|0
|1
|21
Іспанія
|0
|1
|0
|1
|23
Угорщина
|0
|0
|2
|2
|24
Бельгія
|0
|0
|1
|1
|24
Латвія
|0
|0
|1
|1
|24
Польща
|0
|0
|1
|1
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