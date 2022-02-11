У Пекіні завершився восьмий день Олімпійських ігор 2022 року. Сьогодні було розіграно медалі у семи видах спорту. Хто лідирує за кількістю медалей

Медальний залік Олімпіади у Пекіні 11 лютого / Фото: REUTERS

Німеччина утримує лідерство у загальному медальному заліку Олімпіади-2022. Сьогодні німці поповнили свою скарбничку ще двома медалями. Не відстає від них Норвегія, а на третій рядок вийшли Нідерланди – у них сьогодні також дві нагороди.

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Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 11 лютого

М КРАЇНА ВСЬОГО 1 Німеччина Далі по темі Хрест на кар'єрі: що за допінг приймала російська фігуристка У Росії назвали винуватців допінг-скандалу Валієвої Медальний залік Олімпійських ігор у Пекіні 7 4 0 11 2 Норвегія 6 3 5 14 3 Нідерланди Реклама 5 4 1 10 4 Швеція 5 2 2 9 5 Австрія 4 6 4 14 6 США Реклама 4 5 1 10 7 Китай 3 3 1 7 8 РОК 2 4 6 12 9 Італія 2 4 4 10 10 Японія 2 2 4 8 11 Словенія 2 1 2 5 12 Швейцарія 2 0 5 7 13 Франція 1 5 0 6 14 Канада 1 4 7 12 15 Фінляндія 1 1 2 4 16 Австралія 1 1 1 3 16 Південна Корея 1 1 1 3 18 Чехія 1 0 1 2 19 Нова Зеландія 1 0 0 1 19 Словаччина 1 0 0 1 21 Білорусь 0 1 0 1 21 Іспанія 0 1 0 1 23 Угорщина 0 0 2 2 24 Бельгія 0 0 1 1 24 Латвія 0 0 1 1 24 Польща 0 0 1 1

Українські спортсмени провели черговий день без нагороди. Дивіться, які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.