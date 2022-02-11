Германия удерживает лидерство в общем медальном зачете Олимпиады-2022. Сегодня немцы пополнили свою копилку еще двумя медалями. Не отстает от них Норвегия, а на третью строчку вышли Нидерланды – у них сегодня тоже две награды.
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Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 11 февраля
|М
|СТРАНА
|ВСЕГО
|1
Германия
|7
|4
|0
|11
|2
Норвегия
|6
|3
|5
|14
|3
Нидерланды
|5
|4
|1
|10
|4
Швеция
|5
|2
|2
|9
|5
Австрия
|4
|6
|4
|14
|6
США
|4
|5
|1
|10
|7
Китай
|3
|3
|1
|7
|8
РОК
|2
|4
|6
|12
|9
Италия
|2
|4
|4
|10
|10
Япония
|2
|2
|4
|8
|11
Словения
|2
|1
|2
|5
|12
Швейцария
|2
|0
|5
|7
|13
Франция
|1
|5
|0
|6
|14
Канада
|1
|4
|7
|12
|15
Финляндия
|1
|1
|2
|4
|16
Австралия
|1
|1
|1
|3
|16
Южная Корея
|1
|1
|1
|3
|18
Чехия
|1
|0
|1
|2
|19
Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|19
Словакия
|1
|0
|0
|1
|21
Беларусь
|0
|1
|0
|1
|21
Испания
|0
|1
|0
|1
|23
Венгрия
|0
|0
|2
|2
|24
Бельгия
|0
|0
|1
|1
|24
Латвия
|0
|0
|1
|1
|24
Польша
|0
|0
|1
|1
Украинские спортсмены провели очередной день без наград. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.