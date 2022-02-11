11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 18:30
Челси --
Палмейрас --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 11 февраля

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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11 февраля, 17:44
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В Пекине завершился восьмой день Олимпийских игр 2022 года. Сегодня были разыграны медали в семи видах спорта. Кто лидирует по количеству медалей
Медальный зачет Олимпиады в Пекине на 11 февраля
Медальный зачет Олимпиады в Пекине на 11 февраля / Фото: REUTERS

Германия удерживает лидерство в общем медальном зачете Олимпиады-2022. Сегодня немцы пополнили свою копилку еще двумя медалями. Не отстает от них Норвегия, а на третью строчку вышли Нидерланды – у них сегодня тоже две награды.

Читайте также: Все медалисты Олимпиады в Пекине 11 февраля

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Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 11 февраля

МСТРАНАЗолотая медальСеребряная медаль Бронзовая медаль ВСЕГО
1

Германия

74011
2

Норвегия

63514
3

Нидерланды

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54110
4

Швеция

5229
5

Австрия

46414
6

США

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45110
7

Китай

3317
8

РОК

24612
9

Италия

24410
10

Япония

2248
11

Словения

2125
12

Швейцария

2057
13

Франция

1506
14

Канада

14712
15

Финляндия

1124
16

Австралия

1113
16

Южная Корея

1113
18

Чехия

1012
19

Новая Зеландия

1001
19

Словакия

1001
21

Беларусь

0101
21

Испания

0101
23

Венгрия

0022
24

Бельгия

0011
24

Латвия

0011
24

Польша

0011

Украинские спортсмены провели очередной день без наград. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.

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Страна
золотоЗолото
сереброСеребро
бронзаБронза
Всего
1
flag Германия ГерманияDE
7
4
0
11
2
flag Норвегия НорвегияNO
6
3
5
14
3
flag Нидерланды НидерландыNL
5
4
1
10
4
flag Швеция ШвецияSE
5
2
2
9
5
flag Австрия АвстрияAT
4
6
4
14
6
flag США СШАUS
4
5
1
10
7
flag Китай КитайCN
3
3
1
7
8
flag ОКР ОКРROC
2
4
6
12
9
flag Италия ИталияIT
2
4
4
10
10
flag Япония ЯпонияJP
2
2
4
8
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4
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18
37:19
36
5
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30:18
33
6
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18
19:16
26
7
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25
8
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18
14:23
24
9
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18
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23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
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